Stasera in tv martedì 12 aprile torna DiMartedì su La7: anticipazioni e ospiti

Stasera in tv, martedì 12 aprile, su La7 uno dei programmi più apprezzati della rete. Appuntamento con DiMartedì, il talk show condotto da Giovann Floris in prima serata ogni secondo giorno della settimana. Il programma si occupa in particolare di politica ed economia, ma anche di cronaca e attualità. In queste settimane al centro della trasmssione c'è la guerra tra Russia e Ucraina. Il conflitto sta diventando ogni giorno più violento e sono ormai migliaia e migliaia i morti. Una vera e propria strage non soltanto di militari, dell'una e dell'altra parte, ma anche di civili. Nella sola Mariupol le vittime potrebbero essere più di diecimila, forse ventimila, stando al sindaco che ha lanciato pesantissime accuse contro i militari di Vladimir Putin.

Quale è la soluzione per fermare la guerra? E' possibile che le diplomazie non riescano a trovare un punto d'incontro? Ha ragione Zelensky quando sostiene che l'unica soluzione è quella di affiancarlo nei combattimenti nel miglior modo possibile? Oppure Putin si fermerà soltanto quando avrà conquistato le regioni che ritiene obiettivo minimo? Di sicuro la situazione è ancora molto complicata e secondo gli esperti serviranno altri mesi per arrivare a una tregua. Come si comporterà l'Occidente? E come reagirà ancora l'Ucraina davanti agli assedi e ai massacri?

Di questo e degli altri aspetti relativi al conflitto, a partire da quelli economici, parleranno gli ospiti di Giovanni Floris nella puntata di questa sera di DiMartedì. Non mancheranno, ovviamente, i sondaggi di Nando Pagnoncelli, così come le analisi sulla situazione politica italiana. Gli ospiti non sono stati ufficializzati.

