Stasera martedì 12 aprile su Rai 3 torna Cartabianca. Anticipazioni e ospiti

Stasera in tv, martedì 12 aprile, su Rai 3 immancabile appuntamento con Cartabianca, il programma di informazione e approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. Ovviamente al centro dell'attenzione ci sarà ancora una volta la guerra tra Russia e Ucraina. Il conflitto sembra essere arrivato a una svolta. L'esercito di Vladimir Putin sta impiegando la maggior parte delle sue forze e del suo potenziale nel sud del Paese per cercare di sottomettere l'area territoriale della fascia tra Mariupol e Odessa. L'Ucraina cerca di resistere e ovviamente si moltiplicano i morti e i feriti. I bilanci sono sempre più drammatici e Zelensky continua a chiedere aiuto ai paesi europei. Il suo esercito avrebbe bisogno soprattutto di mezzi aerei per cercare di contrastare l'invasione.

Parallelamente si combatte la guerra economica. La Russia, infatti, fornisce petrolio e soprattutto gas a numerosi Paesi. I maggiori acquirenti, ma non gli unici, sono l'Italia e la Germania, chiamate a trovare soluzioni per non essere più dipendenti dalla nazione guidata da Vladimir Putin che da oltre un mese ha scatenato una drammatica invasione che sta letteralmente distruggendo l'Ucraina. Quali sono i piani dell'Italia? Quanto è importante l'accordo siglato dal premier Mario Draghi con l'Algeria per la fornitura di gas? Cosa rischiano le famiglie e le aziende italiane sul fronte delle spese? Di questo e di altri aspetti del conflitto si parlerà durante la puntata di stasera di Cartabianca.

Come di consueto numerosi e autorevoli gli ospiti che sono stati annunciati via social. Negli studi e in collegamento, parteciperanno alla puntata di oggi, mercoledì 12 aprile, Alessandro Orsini, docente di Sociologia del terrorismo internazionale; Gianni Cuperlo del Partito Democratico; Daniela Santanché di Fratelli d’Italia; il giornalista Antonio Caprarica; Cecilia Sala di Chora Media; Fabio Dragoni de La Verità; Donatella Di Cesare docente di Filosofia teoretica; la ballerina Anastasia Kuzmina; la giornalista Valentina Petrini; il fisico e ricercatore Cner Valerio Rossi e Mauro Corona, alpinista e scrittore.

