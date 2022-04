Stasera in tv martedì 12 aprile, su Rete 4 torna Fuori dal Coro con Mario Giordano: le anticipazioni

12 aprile 2022 a

a

a

Stasera in tv, martedì 12 aprile, su Rete 4 torna Fuori dal Coro. Il programma condotto da Mario Giordano, dove verranno trattati gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l'interpretazione dei temi più caldi dell'attualità politica e di cronaca. Il conduttore si occuperà ancora del conflitto armato in corso da oltre un mese in terra ucraina. Annunciati collegamenti in diretta con i giornalisti che sono al fronte. Ampio spazio sarà dedicato all'analisi dei danni subiti dall'economia italiana e i contraccolpi per famiglie e imprese, che sembrano aumentare di giorno in giorno. Ma Zelensky continua a chiedere maggiori sanzioni e un embargo del petrolio russo. Vedremo se l'Unione Europea accetterà la proposta del premier ucraino.

La Pupa e il Secchione, stasera su Italia 1 la quinta puntata

Ovviamente si parlerà del tema gas. Mario Giordano si soffermerà sull'argomento, con l'Italia che non può estrarre gas dal mare a causa del Piano per la transizione energetica sostenibile 2022. Lo stesso gas, però, viene utilizzato da un Paese a noi dirimpettaio, ovvero la Croazia: le polemiche non mancheranno dunque. Ovviamente, ci sarà spazio anche per parlare di Covid: nel corso della serata ci sarà un approfondimento sull’obbligo vaccinale per gli insegnanti. Spazio, inoltre, a un’inchiesta sulla cura al plasma iperimmune e sugli effetti nel trattamento dei malati di Covid-19. Infine, si tornerà a parlare delle occupazioni abusive di case.

Anche stasera tutto è possibile, i momenti più belli della stagione oggi su Rai 2

Ovviamente non mancheranno discussioni e polemiche, in uno dei programmi più discussi della televisione italiana. Non solo guerra, dunque, nella puntata odierna. Mario Giordano è pronto ad aprire le porte del suo studio a partire dalle 21,20.

Erri De Luca, lo scrittore con la passione per l'alpinismo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.