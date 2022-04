Anche stasera tutto è possibile, chi sono gli ospiti di Stefano De Martino. Le anticipazioni della puntata oggi in tv, martedì 12 aprile

12 aprile 2022 a

Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino in onda su Rai 2, è finito la scorsa settimana. Ma oggi, martedì 12 aprile, torna con un nuovo appuntamento. O meglio, con uno speciale dell'edizione appena conclusasi. Così, alle 21,20 è in programma Anche stasera tutto è possibile, un best off del programma realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, uno dei più seguiti degli ultimi tempi, fiction a parte. Allegria, divertimento e spensieratezza in prima serata in un periodo particolarmente difficile, in cui tutti i talk si concentrano sulle operazioni di guerra in corso in Ucraina, dopo che per mesi e mesi al centro dei confronti e delle inchieste televisive c'è stata la pandemia da Covid 19.

Assieme a Stefano De Martino, come di consueto, ci saranno i soliti noti: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni, tra cui quelle di Milly Carlucci, Barbara D'Urso e Mara Venier. Poi si rivedranno alcuni dei momenti più esilaranti della stagione, che ha ospitato molti personaggi del mondo dello spettacolo: Andrea Pucci, Sergio Friscia, Herbert Ballerina, Marco Marzocca, Andrea Delogu, Angelica Massera, Cristiano Caccamo, Elettra Lamborghini, Antonio Giuliani, Maurizio Casagrande, Valeria Graci, Aurora Leone e Fabio Balsamo dei The Jackal, Sergio Friscia, Cirio Priello, Nunzia De Girolamo, Carolina Rey, Andrea Paris, Peppe Iodice, Nathalie Guetta, Jonathan Kashanian, Romina Carrisi, Matranga e Minafò, Emanuele Filiberto, Saverio Raimondo, Cristina D’Avena, Mago Forest, Stash, Francesco Cicchella, Marta Filippi, Flora Canto e Andrea Dianetti. Sicuramente, molti sketch che li vedono protagonisti verranno trasmessi stasera.

Tutti si sono dovuti cimentare in una serie di giochi e prove tutti da ridere, tra cui “Serenata Step”, “Segui il labiale”, “C’era una giravolta”, “Dance Battle” e “Ruba Gallina”. Infine, non è mancata mai nemmeno “La Stanza Inclinata”, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi.

