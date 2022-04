Audio 2, chi sono Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro. Il successo nella musica grazie a Mina e la similitudine con Battisti

12 aprile 2022 a

Anche gli Audio 2 saranno nello studio di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata odierna, martedì 12 aprile. Il due musicale sarà tra gli ospiti di Serena Bortone assieme a Massimiliano Pani, figlio di Mina, artista che ha contribuito al loro successo.

Il gruppo si è formato a Napoli nel 1993 per iniziativa di Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro. L'anno prima avevano scritto Neve per Mina, un'esperienza che si ripete proprio nel '93. Così Pani, produttore musicale oltre che figlio dell'artista, decide di lanciare la coppia di artisti sotto il nome di Audio 2. Nel 1993 esce così l'album omonimo, il quale desta curiosità perché non riporta in copertina alcuna foto dei due artisti e per l'utilizzo di timbriche e sonorità che fanno pensare a un nuovo disco di Lucio Battisti. Il successo è tanto e nel 1994 arriva il Telegatto come band rivelazione. Continuano a scrivere per Mina, oltre che pubblicare singoli, e nel 1995 fanno uscire il secondo album, E=mc², in cui compare, in un cameo vocale, Mina, nel coro finale del brano Dentro a ogni cosa.

Il sodalizio continua nel corso degli anni. Le collaborazioni con Mina vanno avanti, mentre le pubblicazioni vedono una lieve frenata a metà degli anni Zero, tra il 2009 e il 2017. Nel 2019 è uscito l’ottavo album del duo musicale, dal titolo 432 hz, che viene anticipato dai due singoli Amarsi è possibile e Amici per amore, realizzato insieme a Ivana Spagna.

