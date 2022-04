Erri De Luca, chi è: la guerra in Jugoslavia, la lotta con i NoTav e la Fondazione. Lo scrittore pratica alpinismo

12 aprile 2022 a

a

a

Una nuova e appassionante puntata di Oggi è un altro giorno attende i telespettatori di Rai1 a partire dalle ore 14. Nel corso dell'appuntamento odierno - martedì 12 aprile - nello studio di Serena Bortone, padrona di casa di quello che è considerato un vero e proprio salotto pomeridiano della tv di stato, ci sarà anche lo scrittore Erri De Luca.

Bryan Ceotto racconta la sua transizione sui social

Nato a Napoli nel 1950, Erri De Luca ha scritto narrativa, teatro, traduzioni e poesia. Il suo nome deriva dall'italianizzazione di Harry, come si chiamava lo zio. Lascia la sua città a 18 anni per impegnarsi in politica, nella sinistra extraparlamentare, che però lascia arrivato a trent'anni, partecipando alla lotta contro le ventimila espulsione dalla Fiat Mirafiori a Torino. Per vivere, ha svolto molti mestieri manuali in Italia e all'estero, tra il 1976 e il 1996: fu operaio qualificato, camionista, magazziniere, muratore. Fu operaio in fabbrica, muratore a Napoli dopo il terremoto, muratore in Francia, volontario in Tanzania tra l'83 e l'84, dove contrasse la malaria, operaio di rampa in aeroporto a Catania, muratore a Milano e a Roma, fino al 1997. Durante la guerra nei territori dell’ex Jugoslavia, negli anni ’90, è stato autista di camion di convogli umanitari. Nella primavera del ’99 è a Belgrado, durante i bombardamenti della Nato, per stare dalla parte del bersaglio. A questo periodo risale l’amicizia con il poeta Izet Sarajlic di Sarajevo, conosciuto durante la guerra di Bosnia, e di Ante Zemljar poeta e comandante partigiano della guerra antinazista. Nel 1989 pubblica il suo primo romanzo, "Non ora non qui", una rievocazione della sua infanzia a Napoli. Tradotto in francese, spagnolo, inglese e 30 altre lingue, tra il 1994 e il 2014 ha ricevuto il premio France Culture per Aceto, arcobaleno, il Premio Laure Bataillon per Tre cavalli, il Prix Femina étranger per Montedidio, il Premio Petrarca in Germania, Le Prix Européen de la Littérature a Strasburgo, il Premio Leteo in Spagna, il Premio Jean Monnet in Francia.

Eurovision, la partecipazione di Israele è a rischio

Appassionato di alpinismo e arrampicata sportiva, nel 2002 è stato il primo ultracinquantenne a superare un 8b, alla Grotta dell'Arenauta di Gaeta (8b+). Nel 2005 ha partecipato a una spedizione himalayana con l'amica Nives Meroi, esperienza narrata nel libro Sulla traccia di Nives. In passato, a seguito di alcune interviste che appoggiavano la lotta NoTav in Val di Susa, è stato incriminato per “istigazione a commettere reati”. Il processo, iniziato il 28 gennaio 2015, si è concluso dopo cinque udienze il 19 ottobre 2015 con l’assoluzione "perché il fatto non sussiste". Nel 2011 ha creato la Fondazione Erri De Luca con finalità culturali e sociali, attraverso gli strumenti comunicativi delle diverse discipline artistiche.

Celebrity Hunted 3, in fuga anche Luca Argentero, Marco D'Amore, e Salvatore Esposito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.