Celebrity Hunted 3, svelato il cast: ecco chi sono i vip in fuga

Una dei titoli più amati e visti tra quelli presenti nel catalogo di Prime Video è Celebrity Hunted, la serie in cui dei vip cercano di scappare per 14 giorni da alcuni dei migliori professionisti dell'investigazione italiana. Arrivata alla terza edizione - la prima è stata vinta dalle coppie Santamaria-Barra e Fedez-Luis, la seconda da Myss Keta-Elodie - Amazon ha annunciato il cast che si metterà in fuga quest'anno. La serie verrà trasmessa entro la fine dell'anno.

A scappare da un gruppo di esperti questa volta saranno la comica Katia Follesa “in solitaria” e quattro coppie: Fabio Balsamo e Ciro Priello dei The Jackal; Marco D’Amore e Salvatore Esposito dell’acclamata serie “Gomorra”; Luca Argentero con la moglie Cristina Marino; Irama e Rkomi. I ricercati, concorrenti famosi che partecipano da soli o in coppia, dovranno scappare in tutta Italia per 14 giorni, con a disposizione solo un cellulare di vecchia generazione e una carta che consente di prelevare massimo 70 euro al giorno. A braccarli i cosiddetti Cacciatori, un team di professionisti del settore investigativo organizzati in squadre operative preposte alla cattura fisica dei personaggi, e dal Quartier Generale con sede nella Lanterna di Fuksas sul tetto del palazzo dell'ex Unione Militare di Roma, che ha il compito di effettuare le attività investigative e di intelligence. Ma cosa succede se i concorrenti in coppia di dividono? Questa possibilità è ammessa, e nel caso solo uno di loro venga catturato, l'altro potrà continuare comunque il suo percorso.

Il cast poi è stato ufficializzato anche da Prime Video con un post su Instagram, dove i nove fuggitivi sono stati fotografati in piazza della Signoria, a Firenze. Sarà infatti la culla del Rinascimento, con molta probabilità, la città da cui partirà la fuga: chi arriverà alla fine senza venire beccato?

