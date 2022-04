Via delle storie, stasera lunedì 11 aprile in seconda serata su Rai 1: la vita di chi lascia la Russia

11 aprile 2022 a

Stasera in tv, lunedì 11 aprile, su Rai 1 in seconda serata è in palinsesto Via delle storie, il programma condotto da Giorgia Cardinaletti. Inizio alle ore 23.20 per quella che è una trasmissione di attenta riflessione della televisione di Stato. Giorgia Cardinaletti ha intervistato Emanuel Carrere sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Carrere ha spiegato che è come se il Paese "fosse diventato radioattivo". Sono sempre di più i cittadini che non condividono le politiche e le scelte di Vladimir Putin e non potendo contrastarle, se ne stanno andando. Lasciano la loro nazione perché sono contro la guerra e non hanno alcuna intenzione di dover scegliere tra il nazionalismo obbligato e la rassegnazione.

Molti sono giovani che le stesse famiglie giudicano addirittura come traditori, allo stesso modo di Putin. In pratica chi ha idee diverse non solo non può esprimerle ma se decide di andarsene spesso è costretto a dover rompere i rapporti anche con i suoi parenti più stretti e più diretti. Una situazione che non si è mai verificata e che lascia intendere quale sia il clima all'interno della Russia, impegnata in una drammatica invasione dell'Ucraina.

Via delle storie li ha incontrati in Georgia, dove sono ormai migliaia, per ascoltare le loro opinioni di esuli senza più una patria. Un drammatico reportage che intreccia i racconti di gente comune e di chi continua lottare mettendo a rischio anche la propria vita. Ma intanto cosa sta accadendo in queste settimane in Russia? A cosa va incontro chi protesta? E come mai il sostegno interno al presidente continua a salire? Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro? Lo spiegheranno il premio Nobel per la pace 2021, il giornalista russo Dimitri Muratov e i “puteens”, i ragazzi nati nel 99, che hanno conosciuto un solo presidente, ovviamente proprio Vladimir Putin. Una puntata che si annuncia molto interessante.

