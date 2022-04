L'Eredità, riecco Claudia campionessa l'11 aprile 2022. Ghigliottina ancora sfortunata

11 aprile 2022 a

a

a

Ennesima puntata ricca di colpi di scena quella de L'Eredità andata in onda oggi - lunedì 11 aprile - su Rai1. Eliminata la campionessa di ieri, Serena, torna a vincere Claudia che ha infilato la dodicesima partecipazione al programma condotto da Flavio Insinna nella fascia preserale, prima del Tg1. Per la trentenne romana, shop advisor nell’aeroporto di Fiumicino, però niente montepremi nel gioco finale della Ghigliottina.

L'Eredità, Serena nuova campionessa ma niente montepremi: perde alla Ghigliottina

Al triello si presentano Claudia, Enrico e la new entry Alessandro. Le due risposte alle domande decisive (al termine di un'esecuzione per ringraziare i professori d'orchestra il direttore compie il gesto canonico di dare la mano al primo violinista; nel 1973 in Italia si vietò la circolazione delle auto private nei giorni festivi per ridurre il consumo energetico) lanciano nuovamente Claudia al gioco finale con il malloppo di 120mila euro.

L'Eredità, Andrea si conferma campione ma non trova il guizzo vincente alla Ghigliottina

Alla Ghigliottina la campionessa - è alla dodicesima partecipazione del quiz game - dopo due dimezzamenti gioca per aggiudicarsi 30mila euro. Le parole da "legare" sono core, trovare, effetto, pelle e valle. Claudia ragiona sulla parola seconda, ma quella risolutiva è eco. Ci potrà però riprovare domani.

Claudia, chi è la campionessa de L'Eredità: le lacrime dopo la prima Ghigliottina vinta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.