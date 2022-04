Stasera in tv lunedì 11 aprile, su La7 Zelensky torna attore con Servent of the people

11 aprile 2022 a

Il passato da attore, tra l'altro di successo, di Volodymyr Zelensky, attuale presidente dell'Ucraina, in guerra contro la Russia. Se ne è parlato molto negli ultimi mesi e a proporre al pubblico italiano la serie di successo Servant of the People, è l'emittente La7. Stasera in tv, lunedì 11 aprile, nuovo appuntamento. A partire dalle ore 21.15 andranno in onda tre nuovi episodi, presentati da Andrea Purgatori. Servant of the People è stata prodotta da Kvartal 95 ed è stata trasmessa tra il 2015 e il 2019 sul canale ucraino 1 + 1. Ovviamente l'esplosione della guerra ha dato al prodotto televisivo una nuova e ampia risonanza mondiale. Gli episodi sono stati trasmessi anche in Germania, Francia e negli Emirati Arabi. Nel Regno Unito ci ha pensato Channel 4 a mostrarla ai telespettatori, mentre negli Stati Uniti la corsa è stata vinta da Netflix.

Diamo uno sguardo alla trama. Vasily prepara il suo discorso per l’insediamento e intanto cerca di adattarsi alla nuova vita da presidente. Significa che anche per far fare una passeggiata a suo figlio deve mobilitarsi un intero team di scorte. Per Vasily, eletto a sorpresa, si tratta di un cambiamento importante e non sempre è disposto ad accettarlo. Ad esempio continua a rifiutare l'uso delle limousine e finisce addirittura per licenziare tutte le sue scorte. Un presidente, insomma, che vuole rinunciare a tutti i suoi privilegi che però in alcune situazioni sono anche sintomo di sicurezza.

Il problema è che il neo presidente deve cercare di gestire anche il suo predecessore che rifiuta di lasciare l'ufficio. Come se non bastasse, inizia a rendersi conto che gli ufficiali del suo esercito trattano il Paese come se fosse di loro proprietà. Spendono soldi pubblici in lussi poco necessari. Vasily non ci sta e si attiva per ridurre il numero degli ufficiali alle dipendenze dello Stato ma anche a ridurre i fondi a loro destinati.

