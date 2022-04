Stasera in tv 11 aprile su Canale5 c'è L'isola dei famosi: le coppie si separano e arrivano due nuovi naufraghi

11 aprile 2022 a

Stasera in tv - lunedì 11 aprile 2022 - su Canale5 va in onda la settima puntata de L'Isola dei Famosi (dalle ore 21.40). A commentare in studio l'avventura dei naufraghi, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Due novità in questa puntata. Questa sera infatti le coppie di naufraghi protagoniste di questa edizione verranno divise: chi prima giocava insieme da questo momento si ritroverà l'uno contro l'altro, divisi in due squadre avversarie. Solo una delle coppie avrà la possibilità di non essere scoppiata. Chi deciderà di restare insieme? E soprattutto, chi avrà questa possibilità? Inoltre, una coppia tra Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi e Clemente Russo dovrà abbandonare la Plalapa alla volta di Playa Sgamada. A deciderlo il voto dei telespettatori. L'altra novità riguarda l'ingresso di due nuovi concorrenti: Marco Senise e Licia Nunez - mai annuciati prima d'ora - sono pronti a entrare in gioco e si uniranno al gruppo dei naufraghi questa sera. Infine spazio alle nuove nomination.

In queste ore i naufraghi stanno affrontando il maltempo. In questa edizione, sembra che in Honduras il meteo non smetta di creare disagi. Dopo l'accaduto nei giorni scorsi, quando i concorrenti sono stati messi in sicurezza in alcune capanne in attesa del ritorno del bel tempo, adesso si ritrovano a fronteggiare di nuovo il maltempo. E non solo. Dalle ultime notizie lette sui profili social di Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, che oltre alle piogge insistenti e al vento, ci sia in corso una invasione di granchi.

