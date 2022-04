Stasera lunedì 11 aprile Quarta Repubblica su Rete 4: Berlusconi torna in tv

11 aprile 2022 a

Stasera in tv, 11 aprile, su Rete 4 torna l'appuntamento televisivo con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro. Ospite d'eccezione questa sera: dopo mesi, infatti, torna in uno studio televisivo Silvio Berlusconi, già premier e leader di Forza Italia. Proprio nei giorni scorsi Berlusconi è tornato al centro dell'attenzione mediatica e politica per una chiara presa di distanza da Vladimir Putin con cui in passato è stato legato. Nella puntata di oggi ancora una volta focus sulla guerra in Ucraina e le ripercussioni politiche ed economiche in Europa e nel mondo. Le atrocità delle ultime settimane hanno ormai completamente sbilanciato non solo l'opinione pubblica (che ha sempre sostenuto con una netta maggioranza le ragioni del Paese invaso, l'Ucraina), ma anche numerosi Paesi che fino a ora avevano tenuto una posizione più equilibrata o comunque non avevano palesemente condannato la Russia.

Le atrocità dai fronti orientali dell'Ucraina, le conseguenze delle sanzioni che mezzo mondo sta applicando nei confronti della Russia e la prospettiva di una riduzione dei consumi di energia, saranno raccontate e analizzate in diretta con gli inviati e con i numerosi ospiti di Quarta Repubblica. Tra i servizi, da segnalare un’intervista con il giornalista ucraino Oleh Baturyn, sequestrato, picchiato e minacciato di morte per otto giorni dai soldati russi e un’inchiesta sulle cause per cui in Italia non si può estrarre gas naturale dai giacimenti già disponibili. Il nostro è uno dei Paesi maggiormente legati alle fonti energetiche della Russia. Oltre il 40 per cento del gas importato, arriva proprio dalla nazione guidata da Putin.

Nella puntata di stasera, tra i tanti ospiti di Nicola Porro, ci saranno Toni Capuozzo; l’ex ministro dell’Interno e attuale presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti (Pd); il sociologo e sondaggista indipendente russo Alexei Levinson. Anche oggi, ovviamente, il contributo di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

