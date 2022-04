Nathaly Caldonazzo, il grande amore con Massimo Troisi e l'addio all'ultimo fidanzato grazie a un reality

11 aprile 2022 a

a

a

Nathaly Caldonazzo è reduce dalla recente partecipazione al reality Grande Fratello Vip. Un'avventura iniziata in ritardo rispetto all'inizio del programma in onda su Canale5 e durata un paio di mesi, con l'eliminazione decretata dal televoto avvenuta quando mancavano pochissime puntate alla finalissima. Con Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, parlerà proprio di questa ultima esperienza - in cui ha avuto diverse frizioni con alcuni dei concorrenti della casa più spiata d'Italia - ma anche della sua vita privata. Intanto è anche tornata a teatro con la commedia Parlami d'amore di Philippe Claudel.

Maria Grazia Cucinotta, Arbore e Troisi i suoi guru poi il matrimonio con Giulio Violati: "Una passione pazzesca"

La showgirl, 52 anni, è figlia della ballerina e coreografa olandese Leontine Snell - ex Bluebell del Lido di Parigi - e dell'imprenditore romano Mario Caldonazzo. Inizialmente modella, poi ballerina infine attrice, Nathaly ha fatto parte del corpo di ballo di Fantastico 10, è diventata primadonna degli spettacoli del Bagaglino, partecipato a fiction (Centovetrine), opere teatrali (La bisbetica domata) e musical (Le magie del Moulin Rouge). Negli ultimi anni ha partecipato a diversi reality: L'isola dei famosi e Temptation Island, prima del GF Vip.

Giuliana De Sio, chi è: carriera, amori e malattia. La relazione con De Felice: "Stendiamo un velo pietoso"

A livello sentimentale, un grande spazio nella sua vita l'ha occupata la relazione con l'attore Massimo Troisi. I due sono stati insieme dal 1992 sino alla morte dell'attore. Nathaly ha poi fatto coppia con l'imprenditore Riccardo Sangiuliano, insieme hanno avuto Mia. Ha intrapreso il percorso di Temptation Island Vip con l’ex-fidanzato Andrea Ippoliti, ma ne è uscita da single, affermando di non rinnegare la partecipazione a un reality senza il quale non avrebbe scoperto chi aveva al suo fianco.

Non ci resta che piangere, i luoghi del film con Benigni e Troisi: Viterbo e la Maremma protagoniste

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.