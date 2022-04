Leo Gassmann, chi è il cantante figlio dell'attore Alessandro. La relazione con Enula

11 aprile 2022 a

Leo Gassmann è tornato lo scorso 25 marzo con un nuovo singolo intitolato La mia libertà. Brano che arriva a distanza di due anni dalla pubblicazione del suo album d’esordio, Strike, che precede il suo futuro secondo disco. Gassmann si è fatto conoscere all'età di 19 anni partecipando a X-Factor 12 mentre nel 2020 vince Sanremo Giovani con Vai bene così (il cui videoclip vanta 7 milioni di visualizzazioni su Youtube).

Ma chi è Leo Gassmann? In un certo senso è figlio ma anche nipote d'arte anche se il padre e il nonno hanno fatto la storia del cinema. Si tratta di Alessandro Gassmann e Vittorio Gassman. Leo cita spesso la famiglia come radice dei suoi pensieri e delle sue azioni: "Sono quello che sono grazie a loro", ha detto al Corriere della Sera. L’ha messa anche nel videoclip di La mia libertà: "Ho recuperato i vhs con le immagini girate da Giulio Base, Gianmarco Tognazzi e dai miei genitori di quando ero bambino: si va dai 10 giorni ai 9-10 anni. La canzone parla dell’artista bambino che è in me e di cui voglio ritrovare la spensieratezza". Leo, 23 anni, è figlio di Alessandro eSabrina Knaflitz, anche lei attrice.

Mistero invece sulla vita privata del giovane Gassmann. Ha avuto una relazione con Enula - concorrente di Amici di Maria De Filippi - ma da un po' la ragazza sembra essere sparita dalla vita del cantante. O almeno sui social di lei non c'è traccia.

