Marco Liorni, il saluto a Lucia Menghini sui social: "Trasmetteva intelligenza"

Marco Liorni nelle ultime ore, sui suoi social, si è unito al lutto dell'Umbria e della famiglia Menghini dopo la notizia della morte di Lucia in un incidente avvenuto in Giordania. La giovane infatti aveva partecipato al gioco di Rai1 Reazione a Catena. Era infatti una delle componenti del trio delle Pignolette insieme alle sue amiche Serena Becchetti e Ilaria Presilla, vincendo per diverse puntate di seguito e portando a casa non solo un bel montepremi, ma anche l'affetto da parte del pubblico. "Ciao Lucia, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene" il post di Liorni.

Liorni ha tre figli: Niccolò, avuto dal suo primo matrimonio con Cristina, Viola ed Emma avuti durante il matrimonio con Giovanna Astolfi (cui è legato dal 1997, ma si sono sposati nel 2014 in gran segreto negli Stati Uniti.). “Ero restio al matrimonio perché era andato male il mio precedente e vivevamo già come una famiglia" ha svelato. E ancora, Liorni ha poi ammesso di essere molto fedele: “Quanti cuori ho spezzato? Io ho avuto solo due donne nella mia vita".

Il noto conduttore - 56 anni - ha ripercorso i successi in televisione partendo in realtà dall’infanzia, da quel desiderio diventato realtà, poi lavoro: “Da bambino andavo in giro con un registratore facendo che finta che fosse una radio“, ha esordito. Ha esordio come inviato di Verissimo, poi del Grande Fratello. Il salto alla conduzione con il passaggio in Rai: Buon Pomeriggio Italia!, La vita in diretta, ItaliaSì e Reazioni a catena.

