Leonardo Pieraccioni, chi è la fidanzata Teresa Magni: carriera e vita privata del regista

Leonardio Pieraccioni torna nella sale cinematografiche con una nuova pellicola, intitolata Il sesso degli angeli. Girata anche a Firenze, racconta le vicende di un parroco alle prese con le stravaganze del mondo moderno, un mondo in continuo cambiamento, con il quale il religioso deve fare i conti per continuare ad assolvere il suo compito pastorale. Nel cast c'è Sabrina Ferilli oltre al solito Massimo Ceccherini. Il film sarà nei cinema italiani dal 21 aprile 2022. Oggi - 10 aprile 2022 - ne parlerà in tv a Che tempo che fa.

Pieraccioni è nato a Firenze e ha 57 anni. Interprete, regista e sceneggiatore, il suo grande successo è stato Il ciclone. Ha avuto una figlia, Martina, dall’ex concorrente del Grande Fratello, Laura Torrisi, conosciuta sul set del suo film Una moglie bellissima nel 2007. Un rapporto nato casualmente: decisiva una conversazione avuta tra Pieraccioni e un costumista che gli chiedeva che sarebbe stata la protagonista del film. Leonardo, con in mano una rivista con Torrisi in prima pagina, avrebbe risposto: “Sarà una bella come questa. Anzi, facciamo prima, chiamiamo direttamente lei e le chiediamo di portare anche questo costume”, disse in quella circostanza. La coppia è rimasta insieme per sette anni.

Pieraccioni adesso è fidanzato con Teresa Magni - sedici anni di meno - fiorentina anche lei e non legata al mondo dello spettacolo. Anche lei ha una figlia nata da una precedente relazione che si chiama Anna.

