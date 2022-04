Non è l'Arena stasera domenica 10 aprile su La7: le anticipazioni e gli ospiti di Massimo Giletti

10 aprile 2022 a

Come ogni settimana stasera domenica 10 aprile su La7 spazio a Non è l'Arena, il talk show di approfondimento e attualità, condotto da Massimo Giletti. Il programma è uno dei cavalli di battaglia della rete televisiva e nelle ultime settimane le puntate dedicate alla guerra in Ucraina sono state particolarmente intense e vivaci. A giudicare dagli ospiti annunciati, sarà così anche oggi. Ancora una volta collegamenti in diretta dalle zone del Paese dove infuria il conflitto con l'esercito di Vladimir Putin.

Nel corso della puntata, che sarà trasmessa in diretta alle 21.15 su La7, ci sarà anche l’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, per la prima volta negli studi Non è l’Arena. Conte si confronterà in un faccia a faccia con Giletti su diversi temi, tra cui l’attualità politica e il conflitto in atto.

Continua poi il lungo approfondimento sulla più stretta attualità riguardante la guerra tra Russia e Ucraina, con aggiornamenti in tempo reale e collegamenti in diretta con i racconti degli inviati dal fronte. Dalle atrocità di Bucha passando per Mariupol fino a quelle di Kramatorsk. Infine sulla "guerra delle immagini" che ci arrivano dal conflitto russo-ucraino, parlerà il fotografo dei fotografi Oliviero Toscani. Tanti gli ospiti che interverranno durante la serata: Guido Crosetto, Sandra Amurri, Gian Luigi Paragone, Katerina Nesterenko, Lorenzo Cremonesi, Luigi De Magistris, Alexej Bobrovsky, Luca Telese, Francesca De Santis e Vittorio Torrembini. Una puntata sicuramente da non perdere quindi, questa sera domenica 10 aprile su La7.

