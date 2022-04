Al Bano, il successo in Russia e l'amicizia con Putin: pochi giorni fa ha accolto una famiglia ucraina in casa

10 aprile 2022 a

Al Bano è uno dei personaggi più iconici della musica italiana. Nel corso della sua carriera ha vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino, partecipato 15 volte al Festival di Sanremo (vinto nel 1984 con Ci sarà insieme all'ex moglie Romina Power) e venduto oltre 25 milioni di copie della sua musica nel mondo.

In Russia il cantante originario di Cellino San Marco, in Puglia, è apprezzatissimo. Nel 2017 raccontò di aver conosciuto il presidente Vladimir Putin "nell'86; nel 2005 ho cantato per lui ed Eltsin. Lo trovo un leader interessante, capace di tenere a bada un popolo come i russi. Ha dato un bell'impulso, nell'era di Gorbaciov si è toccato il fondo". Sul leader russo, all'epoca, il cantante disse di lasciar "parlare di politica i politici. Ma se i russi se lo sono tenuti significa che si fidano". Dichiarazioni che fecero sicuramente scalpore, anche in Ucraina, e che gli costarono l'accesso al territorio nazionale. Infatti dal 2014 il ministero della Cultura di Kiev aggiorna periodicamente una "lista nera" di artisti considerati "una minaccia per la sicurezza nazionale" sulla base delle indicazioni del Consiglio per la sicurezza e difesa, dei Servizi di sicurezza (Sbu) e del Consiglio di tv e radio, e nel 2019 all'interno di questa lista finì anche il cantante pugliese. Al Bano si è esibito al Cremlino nel Capodanno del 2005 e cantò alla festa di compleanno di Putin quattro anni dopo. Nel 2013 scelse proprio la Russia per tornare sul palco insieme a Romina Power.

Nei giorni scorsi però Al Bano ha accolto quattro profughi ucraini nella sua casa di Cellino: "Vederli scendere dal pullmann con quella sola valigia in cui è chiusa tutta la loro vita mi ha straziato. Sono immagini tragiche che dovrebbero essere messe davanti agli occhi di Putin in ogni momento, sta facendo il suo più grande errore" ha raccontato all'Agi.

