Roberto Bolle, chi è il suo fidanzato: vita privata e carriera della star della danza

Roberto Bolle è probabilmente il ballerino più celebre nel mondo. Originario di Casale Monferrato, 47 anni, nella sua carriera ha danzato al teatro Bolshoi di Mosca alla presenza del presidente Vladimir Putin e a Buckingham Palace per la Regina d’Inghilterra Elisabetta II. Si è esibito, inoltre, con grandi ballerine contemporanee come Ambra Vallo, Carla Fracci, Alessandra Ferri ed Eleonora Abbagnato. Una carriera unica, da autentica stella. "Solo con l’incontro con Rudolf Nureyev capii che la danza sarebbe stata la mia vita” ha raccontato.

Per quanto riguarda la vita privata, nell’autunno del 2015, Roberto Bolle è stato immortalato con Antonio Spagnolo, il chirurgo di Selfie, paparazzati insieme dal settimanale Chi, che pubblicò delle immagini di loro, in motorino, intenti a darsi un bacio. In seguito, fu proprio il dottor Spagnolo a definire Roberto Bolle il suo fidanzato: “Quello che c’è stato tra me e Roberto è sotto gli occhi di tutti. Lo avete visto e non c’è niente di male, niente di cui vergognarsi. Il nostro è stato un bell’inizio, ma è andato a morire da solo", ha raccontato il dottore in una vecchia intervista a Oggi. Nel giugno 2020, invece, è stato paparazzato dai fotografi del settimanale Chi mentre in compagnia di un uomo misterioso, il designer di moda olandese Daniel Lee, mentre era a Venezia per un week end romantico. Daniel Lee - stilista e direttore creativo che sta dietro il brand Bottega Veneta: un genio creativo, appassionato di design di abiti e taglio e cucito - dovrebbe essere anche il suo attuale compagno.

Relativamente alla carriera di Bolle, è iniziata molto presto, all’età di dodici anni è entrato alla scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. A soli 15 anni Rudolf Nureyev lo ha notato e lo ha voluto per il ruolo di Tadzio nell’opera Morte a Venezia: una scelta di vita che lo ha portato all’apice del suo settore, ma che ha compiuto non senza sacrifici. Roberto Bolle è tra gli ospiti di Verissimo, oggi 10 aprile 2022.

