Stasera in tv domenica 10 aprile, su Rai 3 c'è Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni

La domenica sera, su Rai 3, c'è spazio per Che tempo che fa. Così anche oggi - 10 aprile - torna il consueto appuntamento con il programma condotto da Fabio Fazio. Tanti i temi che verranno toccati nel corso della puntata, per una delle trasmissioni più amate dal pubblico italiano. La guerra in Ucraina, ovviamente, non mancherà. Il conflitto è arrivato al 48esimo giorno, e oggi il consigliere del presidente Zelensky ha detto che sarà possibile un incontro con Putin solamente dopo la battaglia del Donbass. Ma anche il Covid sarà al centro della puntata: l'Italia è uscita il 31 marzo dallo stato di emergenza, anche se i nuovi contagi giornalieri sono ancora elevati. E poi, ancora, spazio anche ad argomenti più leggeri. Andiamo a vedere chi sarà nello studio di Fazio.

Non mancherà, ovviamente, Luciana Littizzetto. Poi, spazio al ministro della Cultura, Dario Franceschini, che aveva detto nelle scorse settimane che l'Italia avrebbe aiutato l'Ucraina nella ricostruzione del teatro di Mariupol. E ancora, ci sarà Chiara Amirante, presidente e fondatrice di Nuovi Orizzonti, con don Davide Banzato, assistente spirituale dell'associazione. Per parlare di Covid, ecco il presidente del consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, e il professore ordinario di Microbiologia e virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Burioni.

Per parlare di cinema ci sarà l'attore Leonardo Pieraccioni, fiorentino doc, che proprio nei giorni scorsi è stato a pranzo con due grandi figure storiche della viola: l'ex capitano e numero 10, Giancarlo Antognoni, e l'ex presidente, Vittorio Cecchi Gori. E ancora, ci saranno anche l'attrice Sabrina Ferilli e lo scrittore Gianrico Carofiglio. Appuntamento dunque alle 20, su Rai 3, per una nuova puntata di Che tempo che fa.

