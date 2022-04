Anna Safroncik, su Instagram attacca gli haters: "Vado in tv per parlare di guerra, voi siete il male". Chi è l'attrice: il padre fuggito da Kiev e la vita privata

10 aprile 2022 a

a

a

Consueto appuntamento con Verissimo anche oggi, domenica 10 aprile. Alle ore 16,30 va in onda su Canale 5 il salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin, che nella puntata odierna ospiterà l'attrice ucraina Anna Safroncik e il padre, fuggito dalla guerra nelle scorse settimane.

Lillo, il 14 aprile esce il nuovo film

Anna, in questo periodo, è ospite di molti talk televisivi per parlare del conflitto in corso nel suo Paese. Su Instagram, dopo un'ospitata a Zona Bianca, aveva scritto: "Sull’Ucraina cadono ancora missili, bombe. Le persone muoiono ancora. Ogni minuto. E chi non muore vive nei sotterranei, nelle metropolitane, in condizioni disumane. Per questo è necessario mantenere l’attenzione su quello che sta accadendo. Perché ora la situazione è drammatica e lo sappiamo bene. Ma quando la guerra finirà - e tutti speriamo avvenga prestissimo - il dramma non si spegnerà insieme alla guerra. La tragedia per milioni di persone andrà avanti, probabilmente per anni. In quel momento sarà importante che la solidarietà che il mondo sta mostrando in queste settimane verso l’Ucraina non si fermi". Una foto che però aveva scatenato la furia degli haters, costringendo Anna Safroncik a rispondere: "Leggo alcuni commenti degli haters e mi chiedo ..cosa non hanno capito del fatto che lavoro in televisione ?! Che ci lavoro da prima della guerra è che il mio look è coerente con la mia immagine di sempre?! Voi avete smesso di andare al lavoro negli ultimi 40 giorni ? Avete smesso di lavarvi i capelli o vestirvi adeguatamente alle situazioni?? La foto è stata scattata nella diretta di Zona Bianca di domenica scorsa su rete 4 ,dove è stata chiesta la mia presenza in quanto Ucraina ,con un padre appena fuggito da Kiev, ma pur sempre attrice e personaggio pubblico italiano. È stata chiesta la mia opinione personale, a differenza della vostra qui…..!!!!!!! L’opinione che ho riconfermato in questo post sul mio personale profilo. Devo fare qualcosa per il mio paese?! Lo sto facendo andando al lavoro! Il mio! Do voce a chi non è ha. Questo ho sempre fatto e questo continuo a fare!! Sempre agli haters….. se nella vita esiste il bene e il male, voi odiando e sputando veleno a tutti i costi, rappresentate il male!!!!! È pura logica! Prendetene atto!!! A tutti quelli che invece hanno a cuore valori come umanità, gentilezza, solidarietà, fratellanza.. a tutti quelli che hanno scritto per sostenere e dare supporto e calore… grazie dal profondo del cuore!!!!!!!! Anna".

Andrea Roncato, con Gigi Sammarchi una delle coppie più iconiche del cinema italiano

Anna ha compiuto 42 anni, e si è trasferita in Italia a 12 anni (è naturalizzata italiana). Dopo aver partecipato a Miss Italia ha debuttato nel grande e nel piccolo schermo, partecipando a numerosi film e fiction televisive. Per quanto riguarda la vita privata, diversi sono stati i flirt e i fidanzamenti che le sono stati attribuiti: su tutti quello con Luca Ferrante e con Giulio Maria Berruti. In seguito l’attrice si è legata a Paolo Barletta, ma nel 2015 la relazione è naufragata. “Ci vogliamo ancora bene e ci rispettiamo. Un amore grande e profondo come il nostro rimane tale anche dopo la rottura. Ci avevo creduto, ma non ha funzionato”, ha raccontato l'attrice tempo fa a Grazia. Recentemente è uscita alla scoperto con il fidanzato, il deejay Tommaso Cicchinelli, confermando sui social le voci che da tempo la indicavano come felice accanto a un uomo finora rimasto nell’ombra.

Federica Pellegrini, ad agosto il matrimonio con Matteo Giunta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.