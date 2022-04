Stefano De Martino, Belen conferma il fidanzamento: "Insieme finché non mi tradirà". Hanno un figlio di nome Santiago

10 aprile 2022 a

Le voci si erano fatte insistenti da alcune settimane, forse mesi. Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme. Foto su Instagram e confidenze delle persone che gli stanno più vicino avevano fatto sognare i loro fan. Poi, una prima mezza conferma è arrivata dal ballerino e conduttore di Stasera tutto è possibile a Domenica In. "Sì, io e Belen ci vediamo spessissimo", aveva detto, senza però andare oltre.

Nei giorni scorsi, invece, è stata proprio la showgirl argentina a confermare la relazione nel corso dell'ultima puntata de Le Iene. A uno spettatrice che le aveva chiesto di farle assaggiare De Martino, che è "come il vino buono, che invecchiando migliora", Belen aveva risposto: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta". Oggi, domenica 10 aprile, De Martino sarà ospite a Verissimo, su Canale 5. Chissà che non dia altre conferme sul suo ritorno di fiamma con la showgirl.

Ricordiamo che la coppia era già stata insieme in passato per ben due volte. Nell'aprile del 2012, nell'ambito di Amici, i due si sono conosciuti e fidanzati. Sposi il 20 settembre 2013, nello stesso anno hanno avuto un figlio, Santiago. Nel 2015, con un comunicato stampa, la coppia annunciato la fine della relazione, ritornando poi insieme nel 2019 e separandosi nuovamente nel 2020. Oggi, quindi, un nuovo ritorno di fiamma. Negli anni in cui i due non sono stati insieme, Belen è stata fidanzata con Andrea Iannone e, nel 2021, con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto una figlia, Luna Marì.

