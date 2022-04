Federica Pellegrini, quando si sposa con Matteo Giunta? Ecco la data del matrimonio. In passato le relazioni con Magnini e Marin

10 aprile 2022 a

La tanto attesa data per il fatidico sì, adesso, è nota: Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposeranno alla fine di agosto a Venezia. Lo ha confessato la coppia nella puntata di Verissimo che andrà in onda oggi, domenica 10 aprile, su Canale 5. Ospite di Silvia Toffanin, la Pellegrini ha detto: "Non pensavo che l'organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto. Non vediamo l'ora che succeda, vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme. Il momento della proposta non lo dimenticherò mai, non mi aspettavo che arrivasse così velocemente, pesavo che dopo il mio ritiro dalla gare Matteo facesse passare più tempo".

La coppia, che ha ufficializzato la relazione la scorsa estate durante le olimpiadi di Tokyo 2020, sta insieme da ormai quasi quattro anni. Federica ha scelto Matteo come suo allenatore nel 2014. Poi, nel 2018, il colpo di fulmine. "Il nostro è stato un percorso pieno di emozioni, prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti. Dopo l’ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo". Adesso, Federica si è iscritta a un corso di tessuti aerei. "È una disciplina difficile ma che mi piace molto. Mi appassiona mettermi alla prova in una cosa che non fa per me, ma l’acqua sarà sempre il mio grande amore”.

In passato, Federica Pellegrini aveva avuto due storie, nate sempre sul piano vasca. La prima è stata con Luca Marin, tra il 2008 e il 2011. In seguito, è stata legata sentimentalmente dal 2011 al 2017 a Filippo Magnini, con il quale aveva iniziato anche a parlare di matrimonio. I due hanno anche vissuto insieme a Verona. Poi, la fine della relazione e, di fatto, la storia d'amore con Giunta.

