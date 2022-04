Valeria Fabrizi, il dramma per la morte del marito Tata Giacobetti e la malattia. L'attrice ha anche partecipato a Miss Universo

10 aprile 2022 a

Torna oggi, domenica 10 aprile, l'appuntamento con Citofonare su Rai 2. Il programma, condotto da Simona Ventura e Paola Perego, oggi assente a causa del Covid, va in onda alle ore 11,2o. Ospite in studio ci sarà Valeria Fabrizi, che si sottoporrà, tra giochi e canzoni, a un’intervista un po’ “fuori dagli schemi”. Per lei una sorpresa guidata dall’inviata Elena Ballerini e un incontro inatteso: il principe Antonio De Curtis, in arte Totò, magistralmente interpretato da Francesco Paolocci.

Valeria Fabrizi, originaria di Verona, è un'attrice di 85 anni che ha partecipato anche all'ultima edizione di Ballando con le stelle e che nelle ultime stagioni è protagonista delle serie tv Che Dio ci aiuti nel ruolo di suor Costanza. Ha perso il padre da piccola. Su di lui l’attrice aveva confessato in passato: “Per me è stato l’uomo invisibile. Sono cresciuta senza di lui. L’ho visto in prigione l’ultima volta, giocava a poker e l’hanno portato via e fatto prigioniero. Era manesco e ho chiesto a mia madre se era vero che l’aveva picchiata quando mi aspettava. Era vero, mio nonno così le impedì di andare avanti con quell’uomo". Non ha fratelli o sorelle. Prima di debuttare come attrice è stata un’impiegata del catasto. Ha esordito nel mondo dello spettacolo all’interno dei fotoromanzi. Il debutto sul grande schermo nel 1954. Tra gli anni ’50 e gli anni 60′ la sua carriera è esplosa e ha recitato in moltissimi film. Nel 1957 ha anche partecipato a Miss Universo e si è classificata al quarto posto.

Negli ultimi anni l'attrice ha dovuto fare i conti con una malattia che ha messo a rischio il suo lavoro. "Ma non mi sono mai fermata", ha confessato in una recente intervista televisiva. A Domenica In confessò di essere gravemente malata senza specificare tuttavia la malattia: parlando di un "intruso" che era arrivato nella sua vita: “Ho reagito con positività e sono andata avanti a lavorare. Ho chiesto di snellire il mio ruolo, per poter lavorare anche nei giorni prima dell’intervento e ne sono stata felice” ha raccontato. La sua vita è stata caratterizzata dall'amore per il marito Tata Giacobetti, morto nel 1988 a causa di un infarto. Insieme a Tata, la Fabrizi ha avuto due figli. Il primo, Alberto, è venuto a mancare a soli tre mesi di vita per un arresto cardiaco. Dopo il grande dolore, la coppia ebbe un’altra figlia, Giorgia Giacobetti. Molto si è detto anche del suo rapporto con Walter Chiari. Qualche anno fa, ospite della trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me, la Fabrizi confessò di aver avuto una breve storia con l’attore quando lei aveva appena 18 anni. Un flirt poi trasformatosi in una grande amicizia.

