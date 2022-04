Domenica In, gli ospiti di oggi 10 aprile. In studio da Mara Venier anche Jovanotti

10 aprile 2022 a

Consueto appuntamento della domenica pomeriggio di Rai 1, anche oggi 10 aprile alle 14 torna il programma condotto da Mara Venier. Stiamo parlando di Domenica In, tra i più apprezzati dagli italiani, grazie alla presenza in studio di numerosi ospiti e all'ironia della padrona di casa, regina del primo pomeriggio della tv di stato.

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, oggi a Domenica In ci saranno tanti ospiti in studio e in collegamento. In apertura, un ampio spazio con Jovanotti che, con la sua chitarra, ripercorrerà alcune tappe della sua lunga carriera artistica ed accennerà alcuni suoi grandi successi, presenterà la nuova edizione del 'Jova Beach Party' e il suo nuovo progetto discografico, ‘Mediterraneo’. E ancora, don Antonio Mazzi sarà in studio per presentare il suo ultimo libro ‘Gesù uomo vero’ ed insieme a Mara Venier, Andrea Roncato e Stefano Masciarelli, ricorderà alcune edizioni storiche di ‘Domenica in’ degli anni ’90.

La coppia di comici Lillo e Greg, invece, presenterà il loro nuovo film ‘Gli idoli delle donne’, nelle sale cinematografiche dal 14 aprile. Ancora spazio alla musica con Sangiovanni, che si esibirà con il suo nuovo singolo ‘Corto circuito’, tratto dal suo primo album ‘Cadere Volare’. Infine, il regista e sceneggiatore Ferzan Ozpetek ripercorrerà la sua carriera di regista di film di successo e poi, insieme ad alcuni attori del cast, presenterà la serie tv ‘Le Fate ignoranti’, tratta dal film omonimo del 2001. Insomma, un appuntamento da non perdere, con ospiti importanti e molto amati dal pubblico, che come al solito risponderà presente a questo appuntamento di Domenica In.

