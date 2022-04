L'Eredità, Andrea si conferma campione il 9 aprile 2022 ma perde alla Ghigliottina

09 aprile 2022 a

Andrea Agostini si conferma campione anche nella puntata di oggi, sabato 9 aprile 2022, de L'Eredità. Il quiz-game condotto da Flavio Insinna va in onda ogni giorno su Rai1 prima del telegiornale delle 20. Il geologo - ha un dottorato di ricerca in Scienza della Terra - però anche stavolta, come accaduto ieri, non è riuscito a vincere il montepremi messo in palio nel gioco finale.

Al triello ci arrivano Claudia (decima puntata in cui è presente), la new entry Serena e il campione in carica Andrea. Le domande decisive (Freud ha detto chi dubita del proprio amore può, anzi deve, dubitare di ogni più piccola cosa e il sapone di Marsiglia formato per il 28% da acqua) confermano Andrea abile a sfruttare gli errori delle altre concorrenti, in particolare di Claudia che aveva avuto per entrambe la possibilità di rispondere prima di tutti.

Alla Ghigliottina dunque Andrea si presenta con un montepremi di 210mila euro che - dopo tre dimezzamenti - gioca alla fine per 26.250 euro. Le parole da legare sono terra, carta, gamma, centro e tg. Il campione tenta di risolvere il gioco finale con gravità, ma quella vincente era servizi. Ma il campione potrà riprovarci già domani.

