Matilde Gioli, chi è il fidanzato Alessandro Marcucci e la passione per l'Inter e l'equitazione

Matilde Gioli, nome d’arte di Matilde Lojacono, ha 32 anni e ha deciso di utilizzare il cognome della madre per la propria carriera artistica. In questi giorni è nelle sale cinematografiche con il film di Fausto Brizzi intitolato Bla bla baby. Nel cast c'è anche Alessandro Preziosi. Insieme i due attori sono ospiti e concorrenti de I Soliti Ignoti.

Matilde - laureata in Filosofia presso l’Università Statale di Milano - dopo aver concluso gli studi ha dato il via alla sua carriera di attrice. Nel 2014 esordisce sul piccolo schermo, recitando in un episodio di Gomorra - La serie. Grande successo ha avuto al cinema con Belli di papà e Un posto sicuro. In tv con Di padre in figlia e, soprattutto, Doc - Nelle tue mani (dal 2020 ad oggi). E' stata anche la valletta del remake del programma Rischiatutto, condotto da Fabio Fazio.

Sul fronte della vita privata, è solita pubblicare su Instagram le foto delle sue avventure a cavallo, grazie alla sua grande passione per l'equitazione. Una passione grazie alla quale ha ritrovato anche l'amore, visto che l'attuale fidanzato dell'attrice è Alessandro Marcucci, istruttore dal fisico statuario. Insieme hanno visto anche le imprese della Nazionale di calcio di Mancini ai recenti Europei. Matilde infatti è anche appassionata di calcio ed è tifosissima dell'Inter. In precedenza aveva avuto un relazione con un ragazzo di nome Matteo, operatore finanziario, e con l'attore Francesco Scianna.

