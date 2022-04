Alessandro Preziosi, due figli dall'amore con Rossella Zito e Vittoria Puccini: ora il film Bla bla baby

09 aprile 2022 a

Alessandro Preziosi - ormai tra gli attori più amati del cinema e della tv italiana - è protagonista nella sale cinematografiche di Bla bla baby, film diretto da Fausto Brizzi che richiama un po' a Senti chi parla e in cui l'attore originario di Napoli è protagonista nel ruolo di Luca (dipendente di un asilo aziendale che dopo aver mangiato un omogeneizzato contaminato con grande stupore riesce a capire le voci incomprensibili dei bambini).

Preziosi, 48 anni, non si è mai sposato ma ha due figli: Andrea Eduardo nato nel 1995 dalla relazione con Rossella Zito ed Elena, nata nel 2006 dalla relazione con Vittoria Puccini sua collega conosciuta proprio sul set della serie di Elisa di Rivombrosa trasmessa su Canale5, di otto anni più giovane. Sulla fine del rapporto con Alessandro Preziosi, Vittoria ha dichiarato in passato: "Io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa. Per questa separazione ho sofferto molto. E poi avevo paura delle conseguenze su nostra figlia. Ma il tempo cura le cose. Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al primo posto e a venirci incontro con i nostri lavori, per fare in modo che stesse il più possibile con entrambi”. Oggi i due si vogliono bene e hanno superato definitivamente gli attriti e le incomprensioni del passato.

Altra particolarità di Preziosi è il disprezzo per il gossip. "Il gossip lo trovo una cosa da menti piccole: per me farsi i cazzi degli altri è uno sport incomprensibile. “Fa parte del tuo mestiere, fattene una ragione”, mi dicono gli amici. Io non l’ho mai considerato un metro di misura della mia carriera ma penso sia uno spreco di energie per chi ti fotografa – che sta ore appostato a cercare il nulla – e per chi si inventa cose", ha detto a Francesco Canino de Ilfattoquotidiano.it. Questa sera sarà su Rai1 a I Soliti Ignoti.

