Paola Perego, perché è assente a Citofonare Rai2: è positiva al Covid

Paola Perego è risultata positiva al Covid: ecco perché oggi - domenica 10 aprile 2022 - non è al fianco di Simona Ventura nel consueto appuntamento con Citofonare Rai2. E’ la stessa conduttrice ad annunciarlo tramite i social: “Purtroppo sono risultata positiva al Covid in seguito al tampone settimanale di routine. Per fortuna al momento non ho sintomi forti”. Si tratta della seconda volta che il virus attacca la conduttrice monzese (la prima nel pieno della pandemia, ottobre 2020).

Quindi la padrona di casa dalle 11.15 in poi sarà la sola Simona Ventura mentre su Radio 2 - dove la Perego conduce Il momento migliore - con Elena Di Cioccio ci sarà Federico Moccia. La speranza è che la sua assenza possa essere circoscritta solamente alla puntata di oggi e che possa tornare in studio già dalla domenica successiva.

