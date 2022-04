Stasera in tv 9 aprile 2022 su Rai3 va in onda Che ci faccio qui: le anticipazioni

09 aprile 2022 a

Stasera in tv - 9 aprile 2022 - parte la quinta stagione di Che ci faccio qui, il docureality che andrà in onda per le prossime cinque settimane su Rai3 (dalle ore 21.45). La serie ritrova alla conduzione Domenico Iannacone, che del programma è anche ideatore. Periferia, ambiente, legalità, immigrazione, accoglienza sono i temi portanti di questa edizione.

Nella puntata di oggi si parte dal Borgo Vecchio di Palermo, una ‘periferia’ nel cuore della città. “Ti amo ancora” il titolo di questa prima puntata che racconta i luoghi ai margini della società, dove la distanza dal centro diventa un confine invalicabile. Iannacone ripercorre le strade di questo quartiere e, insieme all’educatore e rapper Christian Paterniti, in arte Picciotto, riannoda i fili delle esistenze di Carmelo, Roberto, Alessio e Mark, quattro ragazzi fino a ieri compagni di scuola e oggi giovani adulti costretti a fare i conti con le proprie scelte.

Tra case diroccate, disoccupazione, criminalità e abbandono scolastico, a Borgo Vecchio anche le vite dei più giovani si consumano in fretta. “Ti amo ancora” è il ritratto di un mondo apparentemente bloccato e senza speranza. Un luogo dove il peso della vita arriva presto e si diventa padri quasi senza saperlo.

