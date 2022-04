Stasera in tv 9 aprile 2022 su Italia1 c'è Freedom: Roberto Giacobbo ci parla di misteri irrisolti, ufo e sirene

09 aprile 2022 a

Stasera in tv - sabato 9 aprile 2022 - Roberto Giacobbo prosegue il suo viaggio attraverso i continenti e i loro leggende su Italia1 con il suo Freedom - Oltre il confine (dalle ore 21.20). Si tratta del penultimo episodio che cercherà si svelare i segreti e i miti dei luoghi più suggestivi del pianeta. Il racconto di oggi analizzerà i misteri irrisolti e insondabili del passato e del presente. Spazio ai vampiri e agli avvistamenti degli Ufo fino alle leggendarie sirene.

Si partirà dunque dai vampiri, per capire quali verità potrebbero celarsi dietro alle leggende metropolitane. John Polidori, medico e poeta britannico di fine XVII secolo, autore del racconto Il vampiro, è stato il primo a scriverne, ma cosa lo ispirò? Roberto Giacobbo andrà poi in Toscana per parlare della Villa di Corliano dove si dice dimori il fantasma di una donna di nome Teresa, che appare solamente nelle notti di luna piena. Spazio poi anche per un racconto sulla tomba di Dracula e su Triora, conosciuta anche come Città delle Streghe.

Freedom cercherà poi di andare all’origine delle sirene, creature leggendarie il cui canto, secondo gli antichi, era in grado di soggiogare qualunque marinaio. Si tratta solo di miti oppure c’è qualcosa di vero nella loro esistenza? Infine, Roberto Giacobbo parlerà anche degli avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Dopo la declassificazione di numerosi file militari, si può finalmente parlare di cosa sia emerso dal Blue Book americano, serie di studi sistematici degli Stati Uniti sugli Ufo fra il 1947 e il 1969. Quali verità si nascondono fra le pagine e, soprattutto, ci sono dei casi che riguardano l’Italia? I Vimana, immagini sacre di un’antica religione indiana, sono collegabili agli alieni? Questi e molti altri misteri alla base del penultimo appuntamento stagionale di Freedom.

