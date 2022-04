Valeria Graci, le violenze da parte di un fidanzato e la malattia ereditaria

09 aprile 2022 a

Valeria Graci è una delle comiche di maggior successo degli ultimi anni. Simpatica, autoironica, imprevedibile, nel corso della sua carriera è stata al fianco di Katia Follesa, ma poi le due hanno deciso di dividersi nel 2012. Celebre la parodia di Miss Italia alla quale la coppia ha dato vita. Valeria, 41 anni, è originaria di Milano.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata a lungo fidanzata con un uomo dal quale ha avuto un figlio, Pierluigi. Spesso il suo amato figlioletto è stato anche fonte di ispirazione per la comica. Sebbene la relazione con il suo compagno fosse anche sfociata in una serena convivenza, i due si sono poi lasciati. Recentemente la Graci ha raccontato in una intervista di aver subito degli abusi da uno dei suoi ex compagni. "Mi diceva prostituta e finivo per crederci", ha rivelato. La comica, in passato, ha anche raccontato della sua malattia: Valeria Graci è stata affetta da ipertiroidismo, che le ha provocato anche problemi alla vista e all’udito.

"Dopo la nascita di mio figlio è successa una cosa particolare. Ho scoperto di avere una malattia ereditaria, che colpisce le donne e che salta una generazione. Mio nonno non mi ha lasciato terreni ma questo. Dai trentacinque a quarant'anni si abbassa l'udito, ma si è destinati a usare delle protesi o fare un intervento. Ho avuto mio figlio intorno ai trent'anni e ho scoperto per questo di avere questa malattia genetica. Ho subito un intervento, e ora ho delle protesi in titanio nelle orecchie. Le altre le protesi le mettono da altre parti..." ha svelato da Barbara D'Urso.

