Claudio Santamaria, il marito di Francesca Barra ha vinto un David di Donatello: ecco chi è

Torna come ogni fine settimana l'appuntamento con Verissimo. Oggi, sabato 9 aprile, nello studio del salotto televisivo di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin e in onda dalle 16,30, ci saranno anche Francesca Barra e Claudio Santamaria. La coppia si è sposata nel novembre del 2017 negli Stati Uniti, mentre l'anno successivo, il 21 luglio 2018, le nozze si sono tenute a Policoro, paese natio di Francesca Barra. I due hanno una figlia nata nel 2022.

Claudio Santamaria è uno degli attori più amati del panorama del cinema italiano. Vincitore di un David di Donatello nel 2016 con Lo chiamavano Jeeg Robot, Santamria è nato a Roma nel 1974. Il suo esordio al cinema è datao 1997, con Fuochi d'artificio di Leonardo Pieraccioni. La sua affermazione cinematografica, però, è frutto delle sue interpretazioni in film come Almost blue e L'ultimo bacio, per cui riceve anche una candidatura al David di Donatello. Nel 2002 è nel cast di Paz! di Renato De Maria, ricevendo una candidatura ai Nastri d'argento, un film omaggio ai fumetti di Andrea Pazienza. Nella sua carriera si contano film che spaziano dalla commedia al drammatico e al thriller dove sempre più spesso ricopre ruoli da primattore. Nel 2008 ha presentato il Concertone del Primo Maggio a Roma, in piazza San Giovanni. Nel 2020 ha partecipato alla prima edizione di Celebrity Hunted: Caccia all'uomo, in onda su Prime Video, mentre nel 2021 ha fatto parte del film Freaks Out, candidato a numerosi David di Donatello.

Oltre a essere un famoso attore, Santamaria è anche un apprezzato doppiatore. Tra gli attori doppiati vi sono Christian Bale nella trilogia cinematografica di Batman diretti da Christopher Nolan, e Eric Bana in Munich di Steven Spielberg.

