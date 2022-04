Imen Siar, chi è la cantante che ha conquistato Tiziano Ferro: una storia incredibile

09 aprile 2022 a

Si chiama Imen Siar l’astro nascente della musica internazionale, che ha colpito un grandissimo artista come Tiziano Ferro. Il cantante ha infatti annunciato sui social una collaborazione con la giovane cantante, spiegando di aver conosciuto Imen grazie all’amico Billy Mann, tramite cui l’artista italiano ha anche conosciuto Kelly Rowland e collaborando con John Legend. Una certezza dunque, e anche stavolta le intuizioni di Billy hanno colpito Tiziano Ferro, che ha svelato come sia stato colpito da subito dalla voce di Imen, un talento puro che, a detta del cantante, presto s’imporrà alle attenzioni del mondo. La ragazza si racconterà oggi - 9 aprile 2022 - a Verissimo su Canale5.

Imen ha solo 22 anni, il sogno di una carriera nel mondo della musica e un voce che incanta, calda ed avvolgente come la terra da cui proviene la sua famiglia, il Marocco. Cameriera da Nando's, nel sud di Londra, posta video mentre canta nelle pause, in grembiule e col mocio in mano e... qualcuno la nota. Non uno qualunque però, bensì Billy Mann, ovvero il guru della musica internazionale, che le propone subito un contratto discografico e la presenta a Tiziano Ferro, con cui collabora. E così si compie l'incantesimo. Il 18 marzo è uscito il suo singolo di debutto, Lonely People.

Imen ha da sempre coltivato il sogno della musica, prendendo parte anche alla quattordicesima edizione di Britain’s got talent, dove è arrivata in semifinale, Ma è lavorando nel bar londinese che diventa popolare. Dopo che un’interruzione di corrente fa precipitare la stanza nell’oscurità, la giovane si fa avanti per una performance improvvisata. Ispirati dalla potenza della sua voce, i clienti condividono con entusiasmo un momento insieme fino al riaccendersi delle luci.

