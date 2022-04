Davide Silvestri, chi è: al matrimonio con Alessia il testimone sarà Kekko dei Modà. L'amicizia con Barù nata al Gf Vip e la carriera da attore

09 aprile 2022 a

Nel corso della puntata odierna - sabato 9 aprile - di Verissimo, spazio anche alle interviste ai protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratelo Vip. Così, nello studio del salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin ci saranno anche Barù e Davide Silvestri, la cui amicizia è nata proprio nella Casa del Gf.

Quest'ultimo, 40 anni, dopo l'esordio come modello è diventato noto al pubblico con la soap opera di Canale 5 Vivere. Nel 2003 ha partecipato all'Isola dei Famosi, venendo eliminato in semifinale e classificandosi al quarto posto. In teatro ha interpretato ruoli da protagonista in spettacoli come Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, Romeo e Giulietta di William Shakespeare, Cecè e Bellavita di Pirandello, Antigone di Sofocle. Nel 2008 torna a lavorare in tv, con il ruolo di Falco Palmieri, nella seconda stagione della fiction Capri. Poi nel 2010, al fianco di Giancarlo Giannini, è nel cast del film Prima della felicità, per la regia di Bruno Gaburro. Nel 2012 recita nella fiction Benvenuti a tavola con Fabrizio Bentivoglio e Giorgio Tirabassi. È cugino di primo grado del cantante e frontman dei Modà, Kekko Silvestre, di cui è stato assistente personale per diversi anni.

A breve, Silvestri si sposerà con la compagna Alessia. La sua Lilì - così viene chiamata - aveva organizzato una sorpresa durante la puntata del 12 novembre, durante la quale Davide le aveva chiesto di sposarla. E così, a poche settimane dalla fine del reality, Davide Silvestri ha confessato i suoi progetti per il matrimonio alla rivista Chi. "La mia dichiarazione d’amore a Lilì è un momento che ricordo bene del GF Vip. Forse la parte più lucida che ricordo dei miei sei mesi nel reality. Era il 12 novembre ed è diventato il nostro anniversario per sempre. Le nozze? Solo a Chi svelo che stiamo già organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto già correndo come un matto per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo, sarebbe quello di sposarci a luglio. Sarà una cerimonia molto semplice. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax alla cascina La Lodovica a Vimercate. Di certo tra i miei testimoni ci sarà mio cugino Kekko. E pensare che prima del GF Vip Lilì ed io non avremmo mai pensato di coltivare con forza questo desiderio. Se tra gli invitati ci saranno degli ex gieffini? Sì inviterò Barù e Katia Ricciarelli. Soltanto loro due. Perché è un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene. Un figlio? Facciamo un passo alla volta. Anche se sogniamo una femminuccia, ma non abbiamo pensato ad un nome. Se invece sarà maschio lo chiameremo Falco senza dubbio".

