Barù, l'amicizia con Davide Silvestri e la passione per il cibo raccontata su Instagram: chi è il nipote di Costantino della Gherardesca. L'esperienza al Gf Vip

Uno dei momenti più attesi della puntata odierna - sabato 9 aprile - di Verissimo sarà quello in cui in studio ci saranno due degli ultimi concorrenti del Grande Fratello Vip, ossia Barù e Davide Silvestri.

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, vero nome di Barù, è discendente di una famiglia di nobili origine. Nipote di Costantino della Gherardesca, i due hanno studiato insieme in un collegio in Svizzera, poi Barù si è trasferito negli stati Uniti, tra il Nevada e la California, insieme alla madre e alla sorella. Ha studiato all'Università di San Diego, dove si è laureato in storia. Si è poi specializzato in enologia, durante un viaggio in Argentina nel 2006. Ha lavorato in diverse cantine sia in Italia che all'estero, come in Australia. Attualmente vive a Bolgheri, in Toscana. E’ appassionato di sport: si dedica prettamente alla lotta libera e al football. Ama viaggiare e il cibo, come testimonia il suo profilo Instagram, che dopo la partecipazione al Gf Vip ha raggiunto i 249 mila follower. Proprio nella Casa del Grande Fratello ha stretto una forte amicizia con Davide Silvestri, tant'è che solamente lui e Katia Ricciarelli sono stati invitati al matrimonio di quest'ultimo.

Lato vita privata, c'è molto mistero sulla sua vita sentimentale. In passato è stato fidanzato con la conduttrice Victoria Cabello e indiscrezioni hanno rivelato di una relazione con Benedetta Mazzini, figlia della cantante Mina. Dentro la casa ha flirtato con Jessica Selassié, ma nonostante il pressing della "principessina" non è mai caduto in tentazione.

