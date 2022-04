Veronica Peparini, con il fidanzato Andreas Muller l'amore è nato ad Amici. Ecco chi è la ballerina e coreografa: il fratello Giuliano è famoso in tutto il mondo

09 aprile 2022 a

Torna anche oggi, sabato 9 aprile, Verissimo. Il salotto pomeridiano del weekend di Canale 5, in onda alle 16,30, va in onda il sabato e la domenica. Oggi, tra gli ospiti che saranno presenti nello studio di Silvia Toffanin, ci sarà anche l'insegnante di danza di Amici, Veronica Peparini.

Nata a Roma il 25 febbraio 1971, Veronica Peparini è sorella del famoso coreografo Giuliano, noto in tutto il mondo. Si avvicina alla danza fin da piccola, tant'è che a 11 anni entra nella scuola di Renato Greco dove si specializza in danza moderna, contemporanea ed hip hop. Il suo talento la porta a collaborare con tantissimi artisti di fama internazionale: tra questi, Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Geri Halliwell, Luciano Pavarotti e Giorgia. Inoltre, ha collaborato anche con Franco Dragone, creatore del Cirque du Soleil, Tiziano Ferro e Riz Ortolani. Nel 2005 diventa coreografa e insegnante nella scuola di ballo di Kledi Kadiu, ex ballerino di Amici. E proprio nella scuola di Maria De Filippi approda nel 2013. Il programma cambia definitivamente la sua vita, visto che tra i banchi e tra le aule conosce Andreas Muller, uno dei ballerini dell'edizione del 2014. La relazione inizialmente era stata tenuta nascosta, poi però, finita la trasmissione, è stata resa pubblica, nonostante i 25 anni di differenza tra i due.

Lato vita privata, ha due figli avuti da una precedente relazione con il collega Fabrizio Prolli: Daniele e Oliva. Quest'ultima, nell'edizione del 2021 di Amici si è esibita in una coreografia molto apprezzata dal pubblico.

