Anna Pettinelli, l'insegnate di Amici: il fidanzato è più giovane di 18 anni, la figlia ha partecipato a The Voice. Chi è: la radio e Temptation Island

Torna, come ogni weekend, l'appuntamento con Verissimo su Canale 5. Alle ore 16, anche oggi - sabato 9 aprile - andrà in onda la trasmissione regina del pomeriggio di Mediaset, condotta da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti che si avvicenderanno in studio c'è anche Anna Pettinelli, insegnante di canto di Amici, che sarà protagonista di un'intervista doppia assieme a Veronica Peparini.

Nata a Livorno il 28 gennaio 1957, si avvicina alla musica e al canto fin dall'adolescenza. All'età di 16 anni inizia la sua esperienza in radio, in alcune emittenti locali, esperienza che l'ha portata oggi ad essere una delle voci di punta di Rds. Pettinelli ha co-condotto due edizioni del Festival di Sanremo nel 1983 e nel 1986. Dal 2019 è insegnante di canto del programma Amici di Maria De Filippi, che torna stasera su Canale 5 in prima serata. Nella sua prima edizione ha affiancato Rudy Zerbi e Stash, nel 2021 invece il suo team era composto da Arisa e Rudy Zerbi, visto che Stash ha preso il posto di giudice. Quest'anno, infine, affianca Veronica Peparini.

Lato vita privata, è fidanzata con Stefano Macchi: i due hanno 18 anni di differenza e si sono sposati su un’isola delle Maldive nel 2018 dopo un lungo fidanzamento, ma il matrimonio non ha valore in Italia. Insieme hanno partecipato a Temptation Island, pur non avendo apparentemente problemi di coppia. Non sono mancati i momenti di forte tensione, ma il loro amore ha avuto la meglio. Ha anche una figlia, avuta da una precedente relazione, che è conosciuta al pubblico televisivo e musicale: infatti, Carolina Rossi - questo il suo nome - ha partecipato a The Voice.

