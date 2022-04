Greta Mauro, chi è: età, marito e figli della presentatrice di Linea Verde Link che è stata vittima di stalking

09 aprile 2022 a

Esordisce oggi su Rai 1, alle ore 12, Linea Verde Link, il nuovo programma a tema green condotto da Greta Mauro e Fabio Gallo. Il viaggio comincia dalla Liguria, per raccontare i progetti innovativi e le tendenze sostenibili che trovano spazio da Genova e Ventimiglia.

Al timone, appunto, assieme a Fabio Gallo c'è Greta Mauro. Nata a Roma, frequenta il Liceo Classico a Roma, poi studia Scienze Politiche alla Sapienza. Afferma di amare e odiare la sua città per le mille sfaccettature. La sua passione per il giornalismo nasce fin da piccola, e proprio durante gli anni universitari inizia ad essere autrice di alcuni programmi di storia. "Poi ho iniziato in Rai e più avanti sono finita a lavorare in alcuni programmi di attualità e cronaca, dove facevo dei servizi", ha raccontato a Interviste Romane. Dopo gli esordi in Rai inizia a lavorare con Michele Santoro e in seguito passa su La7, dove conduce Atlandite con Mario Tozzi e, in seguito, affianca Nicola Porro alla conduzione di Virus-Il contagio delle idee. Successivamente è passata a Mediaset, dove ha condotto Matrix. Adesso, quindi, la nuova esperienza sulla tv di stato.

Lato vita privata, è sposata con Giulio Senni, dal quale ha avuto due figli. In passato è stata vittima di stalking da parte di un uomo. Come riporta il Corriere della Sera, l'assillo dell’imputato inizia quando la Mauro lavora nell’emittente di Urbano Cairo, inviando un messaggio alla donna su Facebook. Poi le spedisce delle tele pregiate e infine si piazza sotto casa della signora, sposata nonché madre di un bambino. La Mauro non lo degna di uno sguardo, ma lui non demorde, finché capisce di non avere alcuna speranza. Una convinzione che gli farà perdere la ragione con email minacciose e appostamenti in strada. Comportamenti che costringono la Mauro a denunciarlo". Nel 2015 è arrivata la condanna a sei mesi per atti persecutori.

