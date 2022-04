Linea Bianca, le anticipazioni di oggi sabato 9 aprile su Rai 1: viaggio in Veneto

09 aprile 2022 a

E' il Veneto il centro dell'appuntamento odierno, sabato 9 aprile, di Linea Bianca, in onda su Rai 1 alle ore 15,20. Un'esplorazione della montagna e di aspetti umani come cultura, affari e curiosità ad essa legati. La cultura del cibo, e la vita dei suoi abitanti con storie tratte dal folklore, miti e leggende. Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi saranno in viaggio tra la valle del Brenta, la valle del Piave e il Feltrino, in Veneto. Si comincia a quota 2.472 metri sul livello del mare, in cima al Col Nudo, la montagna più alta delle Prealpi Venete e della catena dell'Alpago, con una guida alpina, e si prosegue con il turismo sostenibile: da Vidor a Vittorio Veneto, per un percorso di 52 chilometri, è l’ambiziosa sfida del progetto storico naturalistico del primo Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, diventate Patrimonio Unesco nel 2019.

Obiettivo anche su Miane, a pochi chilometri di Vittorio Veneto, con Valentino Moro, “fabbro artista”, che crea le sue originali opere ispirate alla natura e da oltre quarant’anni lavora, modella e scolpisce con straordinaria maestria e abilità; e su un’area di oltre 16.000 metri quadrati, un tempio a cielo aperto: a Cison di Valmarino, il Bosco delle Penne Mozze, memoriale immerso nella natura, inaugurato nel 1972 per ricordare con una pianta ed una stele tutti i caduti alpini nati in provincia di Treviso. E ancora, il dolce più famoso al mondo: a Cison Valmarino, nella cornice di Castel Brando, Francesco Redi ha ideato della Tiramisù World Cup, una ghiotta competizione, e propone preziosi consigli per la preparazione di un tiramisù perfetto.

Non mancano le “Grandi” attrazioni: a Nevegal, la storia della prima panchina gigante del Veneto, la 149esima in Italia, e il Big Bench Community Project, iniziativa no profit, avviata per contribuire allo sviluppo delle comunità locali, del turismo e delle eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste particolari installazioni “fuori scala”. Si chiude con un’azienda agricola che si sviluppa su 20 ettari di terreno, di cui 6 coltivati a vigneto di uva Glera, dove lo sfalcio lo “fanno gli asini”: nella piccola frazione di Piadera, Vittorio Veneto, Marzio Bruseghin, ex ciclista professionista e oggi viticultore, presenta la produzione di un ottimo prosecco bio.

