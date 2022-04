Linea Verde Life, oggi sabato 9 aprile tappa a Vicenza: le anticipazioni del programma di Rai 1

09 aprile 2022 a

Nuovo imperdibile appuntamento con Linea Verde Life oggi, sabato 9 aprile, al termine del nuovo programma che esordisce alle ore 12, ovvero Linea Verde Life. Alle ore 12,30 torneranno Daniela Ferolla e Marcello Masi, in un viaggio lungo la penisola italiana per raccontare come sia organizzata l'agricoltura in città e nei dintorni dei grandi centri urbani della nostra nazione, in continua ricerca di un buon equilibrio tra aree metropolitane e attività produttiva.

Daniela Ferolla e Marcello Masi nella puntata odierna saranno a Vicenza, la città del Palladio e dell’export. Tra gli approfondimenti, lo stato dei lavori del Parco della Pace, 63 ettari dentro la città convertiti in parco urbano da ex-aeroporto militare. Obiettivo anche su una società di logistica che trasporta su mezzi elettrici tutte le merci destinate al centro storico, e sulla tradizione orafa vicentina tra passato e futuro: in un’azienda di avanguardia gli artigiani lavorano con stampanti 3D e tecnologie innovative, mantenendo Vicenza la capitale europea dell’oro.

Una start-up, invece, ha inventato i “vestiti intelligenti” ovvero abiti realizzati come soluzione alle perdite sul lavoro, alla protezione degli anziani, e alla vita in ambienti estremi. E anora, una stamperia del rinascimento tiene vive le antiche tecniche di riproduzione come la litografia e la xilografia. E poi il Parco Querini che riapre al pubblico, con attività di gruppo volte al benessere fisico e mentale, e la storia di un veterinario che cura anche gli animali selvatici, e che rimette in libertà un capriolo e due uccelli. Si chiude con il giro del gusto, tra baccalà alla vicentina, cicchetti e rivisitazioni della cucina veneta. Il programma è molto amato dai telespettatori e anche oggi verrà seguito da molti italiani, nell'attesa del telegiornale delle 13 sempre su Rai 1.

