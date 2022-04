Linea Verde Link, oggi sabato 9 aprile il nuovo programma di Rai 1. Le anticipazioni: conducono Greta Mauro e Fabio Gallo

09 aprile 2022 a

Un nuovo programma su Rai1, sempre a tematiche green, andrà in onda a partire da oggi, sabato 9 aprile, alle ore 12. Di cosa stiamo parlando? Di Linea Verde Link, la nuova trasmissione condotta da Greta Mauro e Fabio Gallo. Andiamo a vedere di cosa si stratta.

Il viaggio di Linea Verde Link comincia dalla Liguria, per raccontare i progetti innovativi e le tendenze sostenibili che trovano spazio da Genova e Ventimiglia. Greta Mauro e Fabio Gallo partono da una semplice domanda: può la natura diventare fonte di ispirazione per una vita più sostenibile? Il programma segue un percorso duplice, fra il mare e la collina. Greta Mauro invita i telespettatori a scoprire le bellezze dell’Acquario di Genova e, in modo esclusivo, un laboratorio deputato alla cura dei coralli. Tocca, poi, al cuore dell’Istituto Italiano di Tecnologia per scoprire i più recenti progetti di ricerca che, ispirandosi al mondo delle piante, guardano al futuro. Fabio Gallo, invece, racconta fra Sanremo e Ventimiglia un progetto innovativo che riguarda le acque del Santuario dei Cetacei, un’area protetta del Mar Ligure di circa 90 mila chilometri nata nel 1999 grazie ad un patto tra Italia, Francia e Principato di Monaco dove balenottere comuni, capodogli e 4 specie di delfini trovano cibo e condizioni ottimali anche per riprodursi.

Il viaggio del conduttore prosegue poi nel cuore della Riviera dei Fiori per andare a scoprire un’eccellenza poco nota: quella delle piante sostenibili per eccellenza, le succulente e le cactacee, che qui hanno trovato la dimora prediletta, grazie a un prezioso microclima. A conclusione della puntata, l’immancabile appuntamento con lo spazio riservato a Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli per ridere, e riflettere, sulle idiosincrasie dei nostri tempi.

