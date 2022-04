Laura Pausini, il concerto a Perugia: "Non respiravo, avevo il fiatone. Il giorno dopo ho scoperto di essere incinta"

09 aprile 2022 a

a

a

Laura Pausini e Perugia, un rapporto che durerà per sempre. Sì, perché la cantante italiana, una tra le più famose a livello internazionale, ha scoperto proprio nel capoluogo di regione umbro di essere incinta. O meglio, è all'interno del PalaBarton, allora ancora PalaEvangelisti, che la Pausini ha iniziato ad avere le prime sensazioni, confermate il giorno successivo da un test di gravidanza. La cantante ha raccontato il tutto in Laura Pausini: Piacere di conoscerti, il docufilm disponibile su Prime Video dal 7 aprile.

"Quando ho incontrato Paolo (Carta, il suo compagno, ndr) ho capito che con lui avrei voluto realizzare il desiderio di diventare mamma, però non arrivava, non riuscivo a rimanere incinta - ha raccontato la Pausini - Paolo mi diceva sempre di stare tranquilla e di non farmi problemi, ma io soffrivo tantissimo. Ho pensato anche che la colpa fosse un po' della fortuna che avevo avuto nel mio mestiere. Ho inciso una canzone che si chiama Celeste per darmi un'ultima chance, una spinta per credere che ce l'avrei fatta".

"Nell'anno che ero in tour con quella canzone, ho fatto un concerto a Perugia e non riuscivo a respirare bene sul palco. Andavo spesso vicino a Paolo, gli dicevo che avevo il fiatone. La notte sono andata a dormire a casa dei miei genitori, e la mattina dopo non so perché ho deciso di fare il test di gravidanza. Loro erano in sala da pranzo, io mi sono seduta a tavola, ho guardato mia sorella e le ho detto Ciao zia. Dopo qualche mese ho condiviso la gioia con i miei fan, che però qualcosa avevano già intuito. Da lì è nata una Laura diversa, sentivo che volavo. Mi sentivo magrissima quando ero grassissima, mi sentivo completa", spiega la cantante. L'8 febbraio 2013 è nata Paola.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.