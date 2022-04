L'Eredità, oggi 8 aprile Andrea è il nuovo campione. Alla ghigliottina sbaglia definizione

08 aprile 2022 a

Nuova puntata de L'Eredità oggi, venerdì 8 aprile. Il quiz game di Rai 1, in onda tutti i giorni prima del telegiornale delle 20, si è aperto con un colpo di scena, ovvero l'eliminazione della campionessa delle ultime due ghigliottine, Clara.

Al triello, infatti, sono arrivati Andrea, Claudia e Alessio. Il primo è riuscito ad approdare al gioco finale rispondendo a una domanda sul congegno messo a punto dal pediatra Riva Rocci nel 1896, che serviva per rivelare la pressione sanguigna.

Alla ghigliottina, Andrea è arrivato con 160mila euro. Ha dovuto legare le seguenti cinque parole: via, accordo, per, termine e alta. Dimezza due volte e gioca per 40mila euro scrivendo giro. La parola vincente, però, era definizione.

