Enrico Papi, chi è il conduttore: età, moglie, figli e la laurea con Cepu. Dopo gli esordi in Rai sono arrivate le esperienze a Mediaset e Sky

08 aprile 2022 a

a

a

Arriva questa sera, venerdì 8 aprile, su Canale 5, il nuovo programma di Enrico Papi, Big Show. Nato a Roma nel 1965, Papi è uno dei conduttori di programmi televisivi più apprezzati degli ultimi anni, che ha raggiunto il successo tra gli altri con Sarabanda, La ruota della fortuna e La pupa e il secchione.

Big Show, ecco il nuovo programma di Enrico Papi

Dopo il diploma di maturità classica conseguito all'istituto Sant'Apollinare di Roma si iscrive a Giurisprudenza, interrompendo gli studi e riprendendoli con Cepu, per il quale in seguito è anche testimonal pubblicitario. Studia canto e pianoforte, con la musica che caratterizzerà i suoi programmi televisivi. L'esordio arriva nel 1988 in Rai, dove è ideatore e autore di candid camera all'interno di Fantastico bus su Rai 1. Tra i vari programmi che conduce ci sono Unomattina, La banda dello Zecchino, Fatti e misfatti e Chiacchiere. Nel 1996 approda a Mediaset: qui, nel 1997, dà il via a Sarabanda, che diventerà il quiz musicale più longevo della televisione italiana e che grazie agli speciali lo porterà negli anni seguenti per ben 17 volte in prima serata su Italia 1. Storico concorrente fu l'Uomo Gatto. In seguito conduce Buona domenica, Matricole, La pupa e il secchione e La ruota della fortuna. Nel 2017 passa a Sky, dove ha condotto Guess my age, mentre in seguito è tornato in Mediaset, prima con Scherzi a parte e poi con Big Show.

A Propaganda Live c'è Ilaria Cucchi: tutti gli ospiti di questa sera

Lato vita privata, è sposato dal 1998 con Raffaella Schifino dalla quale ha due figli: Rebecca, nata nel 2000, e Iacopo, nato nel 2008.

Su Ra1 lo show green Ci vuole un fiore: con Gabbani e Fialdini, gli ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.