Francesco Gabbani e le telefonate con Ornella Vanoni: "All'improvviso attacca". Chi è il cantante e presentatore di Ci vuole un fiore: età, carriera e vita privata

Francesco Gabbani arriva questa sera, venerdì 8 aprile, in prima serata su Rai 1 con un nuovo programma, Ci vuole un fiore, che tratta i temi dell'ambiente. "E' un tema davanti al quale non possiamo più far finta di niente - ha detto a Oggi è un altro giorno - Si parte dalle piccole cose, se tutti facciamo piccoli passi possiamo dare una grande mano insieme. Questa nuova esperienza non l'ho cercata ma l'ho accettata, me l'ha proposto la Rai. L'idea era di un primo varietà totalmente green, e questa cosa mi ha fatto accettare. Sono una persona green, sono nato in mezzo alla natura, ci vivo per scelta e faccio tutto in mezzo alla natura. Accorgimenti per l'ambiente? Sono tante piccole cose: già fare in modo corretto la raccolta differenziata è una piccola cosa. Un'altra, curiosa, è evitare di sentire due suoni quando laviamo i denti: dobbiamo sentire un suono alla volta, aprire poco il rubinetto ed evitare di sprecare l'acqua".

Originario di Carrara, 39 anni, Gabbani è cresciuto in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali e già a 4 anni ha iniziato a suonare la batteria, mentre a 9 è passato alla chitarra. La vera svolta arriva però a Sanremo Giovani. Nel 2015 supera il concorso canoro con il brano Amen e arriva sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte. Qui sembra non avere molta fortuna. Viene inizialmente eliminato dopo aver perso una sfida con la cantante Miele, ma dopo essere stato riammesso a causa di un problema tecnico nella sala stampa, arriva in finale e vince il Festival. Non solo: gli vengono attribuiti anche il premio della Critica Mia Martini, il premio Sergio Bardotti per il Miglior testo e il premio Emanuele Luzzati. Insomma, un autentico trionfo: da qui inizia ad aprire sempre nel 2015 i concerti di Franco Battiato, Francesco Renga, Simply Red e Anastacia. Partecipa quindi nuovamente a Sanremo nel 2017, per la prima volta tra i Big. La canzone da lui presentata è Occidentali’s Karma, eseguita insieme al ballerino Filippo Ranaldi vestito con un costume da scimmia. Il pezzo diventa un tormentone e gli permette di vincere il Festival davanti a Fiorella Mannoia. Per quanto riguarda la vita privata, la fidanzata di Gabbani è stata per diversi anni Dalila Iardella, famosa tatuatrice. La storia però è finita e ora Gabbani è legato a Giulia, ragazza lontana dal mondo dello spettacolo.

A Oggi è un altro giorno, Gabbani ha parlato anche del suo rapporto con Ornella Vanoni, per il quale l'artista di Carrara ha scritto un brano, Un sorriso dentro al pianto. "Io le ho mandato questa canzone, che ho scritto pensando proprio a lei - ha detto - Da lì ci siamo incontrati e conosciuti. Lei ha un'ironia e simpatia incredibile, abbiamo instaurato una bella amicizia, mi chiama nei momenti più improbabili e poi di botto butta giù il telefono. Un rapporto molto spontaneo. Di base ci lega la sensibilità musicale ed emozionale, la dimostrazione che la musica non ha confini spazio-temporali".

