Stasera in tv venerdì 8 aprile, su La7 appuntamento con Propaganda Live: anticipazioni e ospiti di Diego Bianchi

08 aprile 2022 a

a

a

Stasera in tv, 8 aprile, su La7 consueto appuntamento con Propaganda Live. Show in diretta tra attualità, approfondimento e ironia, condotto da Diego Bianchi, ormai da tutti noto come Zoro. Al centro dell'attenzione inevitabilmente la guerra in Ucraina, causata dall'invasione della Russia. Ovviamente presenti gli ospiti fissi della trasmissione: Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata.

Quarto Grado, Nuzzi si occupa dei casi di Liliana Resinovich e Alberto Genovese

Molti gli ospiti annunciati per la serata di oggi. In collegamento dall'Ucraina ci sarà Francesca Mannocchi, che in questi giorni si è mossa tra Chernihiv, Borodjanka, Bucha, Irvin e Kiev, documentando le atrocità messe in scena dalla Russia sul suolo ucraino. In studio ci sarà Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano: nei giorni scorsi sono stati condannati due carabinieri per la sua morte in carcere, dopo anni in cui non veniva fatta chiarezza. E ancora, lo spazio musicale sarà dato a Dee Dee Bridgewater, Kaki King e Slava, il rapper bresciano-ucraino. Presenti anche Andrea Pennacchi e Filippo Timi che terranno entrambi un monologo.

Su Ra1 lo show green Ci vuole un fiore: con Gabbani e Fialdini, gli ospiti

Per il reportage della settimana, invece, Zoro sarà a L’Aquila, dove si è tenuta l'annuale fiaccolata in memoria delle vittime del terremoto del 2009. Bianchi ha incontrato anche lo staff della Croce Rossa, impegnata nel fornire assistenza e servizi sanitari ai rifugiati ucraini accolti in Abruzzo. Una puntata che si annuncia molto intensa e che come al solito cercherà di mixare intense riflessioni a momenti di ironia.

Big Show, ecco il nuovo programma di Enrico Papi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.