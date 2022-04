Big Show, cosa è e come funziona il nuovo programma di Enrico Papi stasera in tv, venerdì 8 aprile. Chi sono gli ospiti e le anticipazioni

08 aprile 2022 a

Stasera, venerdì 8 aprile, va in scena il primo appuntamento con Big Show, il nuovo programma condotto da Enrico Papi, che torna su Canale 5 dopo il successo di Scherzi a Parte. In prima serata, il conduttore romano sarà al timone di un grande varietà e guida sornione le fila dello spettacolo, già apprezzatissimo in Gran Bretagna e in Italia, con l’ironia e la sagacia che lo contraddistinguono.

Il conduttore è affiancato da una presenza femminile a sorpresa: una donna con una storia particolare che già ha raggiunto un traguardo inaspettato. Con Enrico Papi ci sono anche il comico Scintilla, nel ruolo di aiutante maldestro, e Cristina D’Avena nell'inedita e divertente veste di inviata particolare. Ospiti della prima puntata due big della musica italiana: Gigi D’Alessio e Alex Britti. Big Show è soprattutto un people show: tutti possono essere protagonisti a propria insaputa. È essenziale il coinvolgimento del pubblico dell’Auditorium del Massimo di Roma. Nel corso della trasmissione può succedere di tutto: si ride, ci si emoziona, si gioca, ci si diverte.

C’è chi pensa di essere spettatore del programma e invece si ritrova protagonista dello show. Chi viene convocato con una scusa e, crollato il muro, si ritrova sul palco a esibirsi davanti al grande pubblico. Chi ha talento nel canto e sogna di duettare con l’idolo di sempre. Chi non sa di essere ripreso mentre è a cena con gli amici, complici nella realizzazione di un’incredibile sorpresa. E, pure, chi deve rispondere a un quiz per vedere concretizzati i propri desideri e chi vuole dire qualcosa che non ha mai detto a una persona cara e lo fa in maniera molto originale. Poi, c’è l’imponente l’orchestra, il corpo di ballo, un doppio palco, importanti ospiti e tanto altro.

