Frankie hi-nrg mc, chi è il rapper: carriera e vita privata. La moglie e manager Carolina Galbignani

Frankie hi-nrg mc - all'anagrafe Francesco Di Gesù - è protagonista di Jesus Christ Superstar, il Musical di Massimo Romeo Piparo considerato un vero e proprio fenomeno internazionale, prodotto dalla PeepArrow Entertainment nella versione originale di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, che a Pasqua dal palco del Sistina inizierà un nuovo, imperdibile tour italiano. Il rapper sarà nel ruolo di Erode, per la prima volta in versione hip-hop. Così si racconterà a Oggi è un altro giorno, su Rai1.

Frankie hi-nrg mc, originario di Torino, 52 anni, oltre che uno dei più noti rapper è anche un importante produttore discografico italiani. Di origini siciliane, è cresciuto tra Caserta e Città di Castello mentre, da anni, si è ormai trasferito a Cremona. La sua carriera artistica è cominciata all’inizio degli anni Novanta, inserendosi nel movimento hip hop. Oltre a essere autore e compositore, inoltre, è stato anche attore e regista, fotografo e videomacher. Inoltre, ha firmato alcuni dei rap più significativi in ambino nazionale come Fight da faida, riconosciuta come miglior canzone rap della storia della musica italiana da Rolling Stone, oppure Potere alla parola. Nel 2008, ha partecipato al Festival di Sanremo con Rivoluzione e, successivamente, è tornato sul palco dell’Ariston con Un uomo è vivo e Pedala.

Una delle sue canzoni più famose è Quelli che ben benpensano, del 1997. Il brano ha volto il premio Canzone dell’anno di Musica! di Repubblica e ha consacrato il successo dell’artista. Frankie hi-nrg mc ha anche scritto alcune canzoni per Raf, Fiorella Mannoia, RZA (Wu-Tang Clan), Mimmo Locasciulli e Nas. Con Riccardo Sinigallia, invece, ha scritto e diretto i videoclip di La descrizione di un attimo e Due destini. Per quanto riguarda la sua vita privata, Frankie hi-nrg mc il rapper è estremamente riservato. Il rapper è sposato con Carolina Galbignani: la coppia vive insieme a Cremona. Lei è anche sua manager.

