Alessandro Greco, chi è il conduttore tv e la moglie Beatrice Bocci: che fine aveva fatto

Alessandro Greco torna in televisione e lo fa alla conduzione di Cook 40, il nuovo programma dedicato a coloro che amano la cucina “alla vecchia maniera” e la convivialità ma non hanno molto tempo da dedicare ai fornelli e che andrà in onda ogni sabato mattina su Rai2. Una conferma per Greco reduce dal discreto successo di Dolce quiz e dunque nuovamente in tv dopo un periodo di lontananza. Parlerà della nuova trasmissione, della sua vita privata e della carriera, a Oggi è un altro giorno, il programma del primo pomeriggio di Rai1.

Ciclicamente infatti Greco sparisce dalla tv. La sua precedente esperienza era stata nel 2018 con la conduzione di Zero e lode!, se si escludono le apparizioni a Miss Italia nel 2019 e a Il cantante mascherato nello stesso anno.Sparizioni non sono dovute a scelte sue, ma alla mancanza di opportunità nonostante il riscontro del suo lavoro sia molto positivo, ha lasciato intendere in alcune interviste. Come che forse il motivo è rintracciabile nel non voler partecipare a certi sistemi o frequentare certi giri. Il suo più grande successo resta comunque Furore che condusse per cinque stagioni. Concorrente di Tale e Quale Show è stato anche nel cast di Buona Domenica e inviato di Carramba.

Originario di Grottaglie, 50 anni appena compiuti, oltre che conduttore (televisivo e radiofonico) è anche un imitatore. Sposato con la showgirl Beatrice Bocci, i due si sono sposati civilmente nel 2008 e in chiesanel 2014. La coppia ha due figli: Alessandra, figlia adottiva del conduttore nata da una precedente relazione della moglie, e Lorenzo.

